В Ишимском районе спасли краснокнижного лебедя

15:54 28 сентября 2021
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Недалеко от села Плешково Ишимского района 22 сентября на летнем пастбище пастух заметил молодого лебедя-шипуна, который приземлился рядом с загоном для животных. От напавшей стаи ворон ослабленную птицу спас пастух. Он забрал лебедя себе и выложил пост в соцсети с просьбой помочь пострадавшей птице, сообщает госохотдепартамент Тюменской области.  

23 сентября начальник Ишимского районного отдела госохотдепартамента Леонид Власюк и специалисты районной ветеринарной службы выехали на место. При осмотре лебедя ветеринар оружейных ранений не обнаружил, лишь незначительные царапины на крыле. Для более детального обследования шипуна отвезли в ветеринарную клинику Ишима. После обработки ран и тщательного осмотра врач тоже не нашел серьезных повреждений, а незначительные царапины никак не повлияют на способность птицы летать.

Краснокнижного красавца в итоге выпустили в среду обитания - на водоем недалеко от пастбища.

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