Задержан подозреваемый по уголовному делу о гибели тюменского альпиниста на Эльбрусе

Задержан подозреваемый по уголовному делу о гибели пяти альпинистов, среди которых был и наш земляк, на Эльбрусе.



Задержание проведено следственным управлением следственного комитета России по Кабардино-Балкарской Республике в рамках расследования уголовного дела о гибели альпинистов на горе Эльбрус, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).



Напомним, 23 сентября группа из 19 человек осуществила восхождение на гору Эльбрус. Во время спуска из-за сильного ветра и снегопада группа запросила о помощи спасателей. Пятеро участников восхождения погибли, по предварительным данным причиной их гибели стало переохлаждение.



Во время допроса у следователя, организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания. Следователем было принято решение о задержании подозреваемого. В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания меры пресечения.



Расследование уголовного дела продолжается.