В Ярковском районе из-за лося на дороге пострадали два человека

ДТП на 91-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе Тюменской области произошло около полуночи 26 сентября, когда автомобиль наехал на вышедшего на дорогу лося.
Toyota Land Cruiser, в которой 53-летний водитель и 50-летняя пассажирка, наехал на лося, вышедшего на автомагистраль.
Животное погибло, люди получили травмы. Обстоятельства ДТП выясняются. Атвоинспекторы рекомендуют водителям "минимизировать ночные поездки, чтобы предотвратить ДТП, связанные с наездами на животных".
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