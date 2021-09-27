В Ярковском районе из-за лося на дороге пострадали два человека

11:28 27 сентября 2021
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ДТП на 91-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе Тюменской области произошло около полуночи 26 сентября, когда автомобиль наехал на вышедшего на дорогу лося.

Toyota Land Cruiser, в которой 53-летний водитель и 50-летняя пассажирка, наехал на лося, вышедшего на автомагистраль. 

Животное погибло, люди получили травмы. Обстоятельства ДТП выясняются. Атвоинспекторы рекомендуют водителям "минимизировать ночные поездки, чтобы предотвратить ДТП, связанные с наездами на животных".

 

Теги: ДТП , Ярковский район
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