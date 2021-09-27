В Тюменской области за день произошло 13 ДТП с погибшими и травмированными

22:02 26 сентября 2021
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Аварийная обстановка на дорогах Тюменской области обострилась 25 сентября: за день произошло 13 ДТП, в них погибли 2 человека, 21 человек ранен, сообщили в Госавтоинспекции. 

На пересечении федеральной автодороги Тюмень-Омск и дороги Ишим-Лозовое вчера столкнулись Nissan Sunny и большегрузы Scania и Mercedes. Предварительно установлено, что водитель легкового авто из  Плешково Ишимского район не пропустил  Scania на перекрестке, его отбросило на Mercedes. 70-летний водитель Nissan погиб, его 67-летняя жена находится в больнице с ранениями.

На 501-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в 19: столкнулись  Nissan и "Газель"  - управлявший иномаркой житель Сургута  выехал на встречную полосу. Он погиб, его 26-летняя спутница и водитель "Газели", житель Башкортостана, получили различные повреждения. Обстоятельства ДТП выясняются.

Теги: ДТП , погибшие
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