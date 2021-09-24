Следователи проверяют информацию об избиении подростка охранником в школе Тюмени

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ об избиении подростка охранником одного из учебных заведений города Тюмени.

Так, в одном из интернет-изданий появилась информация о том, что 23 сентября 2021 года во дворе учебного заведения, расположенного в городе Тюмени, произошел конфликт с участием подростков и охранника школы. Сотрудник частного охранного предприятия схватил за горло школьницу и повалил ее на землю.

Следователи СК России щательно проверят доводы, изложенные в информации СМИ. Проводятся опросы участников конфликта, опрашивается руководство школы, выполняются иные проверочные мероприятия.

При установлении нарушений будет дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.