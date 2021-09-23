Экс-депутату Тобольской думы дали условный срок за наезд на инспектора ГИБДД

Тобольский районный суд вынес приговор бывшему депутату Тобольской гордумы, признанному виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

"В Тобольском районном суде огласили приговор Сергею Вакарину. Он признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1. ст. 318 ч. УК РФ). Экс-депутата лишили свободы сроком на 1 год и 10 месяцев. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание он будет отбывать условно с испытательным сроком 2 года 8 месяцев", - говорится в Telegram-канале облсуда.

Как сообщили в СК РФ, вечером 13 июля на 8 км автодороги Тобольск – д. Байгара, обвиняемый, являясь депутатом, нарушил правила дорожного движения, в связи с чем был остановлен нарядом ГИБДД. Он не подчинился законным требованиям инспектора ДПС выйти из автомобиля. Вместо этого нарушитель внезапно начал движение. Инспектор ДПС предпринял попытку его остановить, в результате чего сотрудник полиции получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся с места в неизвестном направлении.