Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области превысила эпидпорог

Показатель заболеваемости ОРВИ на прошлой неделе в регионе превысил недельный пороговый уровень на 22%. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщает Роспотребнадзор.
ПО данным РПН, заболеваемость обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии:риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.
В Тюмени заболеваемость ОРВИ ниже порогового уровня. Более 57% случаев заболевания ОРВИ пришлось на детей до 14 лет.
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