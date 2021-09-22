Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области превысила эпидпорог

10:27 22 сентября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Показатель заболеваемости ОРВИ на прошлой неделе в регионе  превысил недельный пороговый уровень на 22%. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщает Роспотребнадзор.

ПО данным РПН, заболеваемость обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии:риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.

В Тюмени заболеваемость ОРВИ ниже порогового уровня. Более 57% случаев заболевания ОРВИ пришлось на детей до 14 лет.

Теги: ОРВИ , Роспотребнадзор
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2021