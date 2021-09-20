Александр Моор выразил соболезнования родственникам погибших в Перми студентов

Тюменцы искренне переживают боль и трагедию, случившуюся в Перми. То, что сегодня произошло в Пермском государственном университете, невозможно понять и принять, написал в соцсетях губернатор Тюменской области.
20 сентября студент вошел в один из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл стрельбу по окружающим из охотничьего ружья. В результате преступления погибли 6 человек. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести, сообщает СК РФ.
"От имени жителей Тюменской области приношу самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, всему Пермскому краю. Тюменская область скорбит вместе с вами. Мы готовы оказать всю необходимую помощь", - отметил Моор.
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