Ишимец из-за переживаний любимой поджег дом ее соперницы

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Ишимский" поступило сообщение от 45-летней жительницы села Ершово о поджоге её дома. На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска.

Подозреваемый установлен и задержан. Им оказался ранее судимый 45-летний житель посёлка Лозовое Ишимского района. Задержанный свою вину признал и пояснил, что в тот день выпивал с сожительницей, она пожаловалась на своего бывшего и он решил отомстить за нее. Набрал бензин в бутылки, доехал на такси до Ершово, нашел дом, где живет мужчина живет с новой женщиной, облил дом бензином, поджег и так же на такси скрылся с места происшествия. Хозяева дома вовремя заметили возгорание. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в полиции.