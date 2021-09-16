Очередное ДТП в Тюмени произошло из-за нарушений правил таксистом

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Два взрослых и ребенок получили травмы в результате в ДТП на перекрестке улиц К.Маркса и Калинина в Тюмени, где сегодня столкнулись "Нива" и такси.

"Предварительно, 35-летний водитель легкового такси нарушил очередность проезда, не пропустив "Ниву", в которой ехали папа с маленьким сыном. Оба водителя получили повреждения. Травмирован также 5-летний мальчик, пассажир "Нивы", ребенок перевозился в удерживающем устройстве", - сообщили в ГИБДД.

Обстоятельства ДТП выясняются. Нарушение очередности проезда, одна из основных причин ДТП в Тюмени на протяжении последних лет, отметили в автоинспекции.