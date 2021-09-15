В Тюмени спрячут за забор дом с пальмами

Дом №3 на улице Орджоникидзе в Тюмени, на торце которого красовались нарисованные пальмы, во вторник признан зоной вероятной ЧС и будет обнесен забором, чтобы люди в него не могли попасть. Решение об этом принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюмени, сообщили в администрации города.

Опасной 12-квартирная трехэтажка 1932 года постройки признана после того, как при запуске системы теплоснабжения водой из лопнувшей трубы залило больше половины квартир. Было решено, что дом больше не годится для проживания, а всем жильцам предложили на два месяца поселиться в гостиницу "Заречье".

"Этот дом был признан аварийным в 2016 году. Он находится в региональной адресной программе по переселению из аварийного жилья. В связи с необходимостью его скорейшего расселения будут начаты необходимые процедуры. Тем собственникам, у кого квартиры в этом доме являются единственными жилыми помещениями, будет предоставляться компенсация арендной платы за наем квартир вплоть до расселения дома. В связи с тем, что дом признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации, доступ к нему будет ограничен. Для предотвращения возможных несчастных случаев дом будет огражден по всему периметру, исключен доступ к нему людей. Здесь будет обеспечена охрана общественного порядка", - следует из официального сообщения администрации города.