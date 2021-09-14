Родители убитой школьницы, у которых опека собирается забрать детей, не явились в суд

В Ленинском районном суде Тюмени 14 сентября состоялось первое заседание по делу о лишении родительских прав матери и отца погибшей Насти Муравьевой, однако на а заседание фигуранты дела не явились, сообщили в пресс-службе облсуда.
О лишении родительских прав матери в отношении несовершеннолетних брата и сестры погибшей девочки иск в суд направил отдел по опеке, попечительству и охране прав детства города Тюмени и Тюменского района. Сегодня суд рассмотрел ходатайство опеки о привлечении в качестве ответчика, лишении родительских прав и отца - Сергея Муравьева.
"Самого Муравьева на процессе не было, его интересы защищал представитель. Гузель Муравьева также в суд не явилась", - говорится в сообщении суда.
Следующее судебное заседание назначено на 28 октября.
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