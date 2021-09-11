Тюменец отмечен на конкурсе лесных пожарных как самый опытный

Сотрудник Тюменской база авиационной и наземной охраны лесов Дмитрий Мацынин конкурсе "Лучший лесной пожарный России — 2021" завоевал специальное звание "Самый опытный участник".
Инструктор парашютно-пожарной группы Уватского авиаотделения Тюменской авиабазы отмечен специальным званием за огромный опыт в тушении реальных лесных пожаров, сообщили в департаменте лесного комплекса.
Конкурс "Лучший лесной пожарный" является единственной в нашей стране площадкой для соревновательного обмена опытом борцов с лесными пожарами и популяризации их профессии
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