Тюменец отмечен на конкурсе лесных пожарных как самый опытный

21:20 10 сентября 2021
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Сотрудник Тюменской база авиационной и наземной охраны лесов Дмитрий Мацынин конкурсе "Лучший лесной пожарный России — 2021" завоевал специальное звание "Самый опытный участник".

Инструктор парашютно-пожарной группы Уватского авиаотделения Тюменской авиабазы отмечен специальным званием за огромный опыт в тушении реальных лесных пожаров, сообщили в департаменте лесного комплекса.

Конкурс "Лучший лесной пожарный" является единственной в нашей стране площадкой для соревновательного обмена опытом борцов с лесными пожарами и популяризации их профессии

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