Два брата из тюменского села отправятся в колонию за производство наркотика

В Бердюжском районе к длительным срокам лишения свободы осуждены два брата за покушение на незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в облпрокуратуре.

Судом установлено, что в декабре 2020 года братья договорились осуществлять незаконное производство синтетического наркотика. С декабря по 5 января 2021 года, используя помещение столярной мастерской и специальное химическое оборудование, они произвели с целью последующего сбыта несколько партий наркотика, общей массой более 4,3 кг.

С учетом особой тяжести и общественной опасности совершенного преступления суд назначил наркодельцам 9 лет 6 месяцев и 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.