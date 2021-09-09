Два брата из тюменского села отправятся в колонию за производство наркотика

В Бердюжском районе к длительным срокам лишения свободы осуждены два брата за покушение на незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в облпрокуратуре.
Судом установлено, что в декабре 2020 года братья договорились осуществлять незаконное производство синтетического наркотика. С декабря по 5 января 2021 года, используя помещение столярной мастерской и специальное химическое оборудование, они произвели с целью последующего сбыта несколько партий наркотика, общей массой более 4,3 кг.
С учетом особой тяжести и общественной опасности совершенного преступления суд назначил наркодельцам 9 лет 6 месяцев и 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru