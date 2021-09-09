После вмешательства прокуратуры тюменке выплатили задолженность по заработной плате

В прокуратуру Центрального округа Тюмени в июле 2021 года обратилась 47-летняя женщина по факту невыплаты ей заработной платы и окончательного расчета при увольнении из ООО "Инвестстрой".

Установлено, что заявитель осуществляла трудовую деятельность в обществе в должности главного бухгалтера в период с августа 2018 года по июнь 2020 года, однако с февраля по июнь 2020 года ей не была выплачена заработная плата в полном объеме, а также не был произведен окончательный расчет при увольнении.

В ходе прокурорской проверки задолженность по заработной плате перед работником погашена в полном объеме, женщине выплачено более 288 тыс. рублей, ее трудовые права восстановлены.

Как сообщил прокурор Центрального округа г. Тюмени, старший советник юстиции Султан Ксимов, по результатам проверки в адрес генерального директора общества внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений), которое направлено для рассмотрения в государственную инспекцию труда в Тюменской области.

Для дачи уголовно-правовой оценки действиям генерального директора общества материалы проверки направлены в органы предварительного расследования.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры.