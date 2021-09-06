В Тюменской области действуют 17 лесных пожаров

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", на утро 6 сентября в регионе насчитывается 17 действующих на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 688 гектаров.

За последние сутки зафиксировано восемь лесных пожаров на площади 89,4 га, ликвидировано шесть пожаров на площади 105,6 га, сообщает на сайте облправительства департамент лесного комплекса.

В Ишимской и Тюменской авиазонах на сегодня установлен IV класс пожарной опасности (высокая пожарная опасность), в Тобольской и Уватской авиазонах — III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность).