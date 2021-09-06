В Тюменской области действуют 17 лесных пожаров

11:01 06 сентября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", на утро 6 сентября в регионе насчитывается 17 действующих на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 688 гектаров.

За последние сутки зафиксировано восемь лесных пожаров на площади 89,4 га, ликвидировано шесть пожаров на площади 105,6 га, сообщает на сайте облправительства департамент лесного комплекса.

В Ишимской и Тюменской авиазонах на сегодня установлен IV класс пожарной опасности (высокая пожарная опасность), в Тобольской и Уватской авиазонах — III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность).

Теги: лесные пожары , охрана лесов , экология
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2021