Умер руководитель тюменской арт-группы "Цвет города" Дмитрий Зеленин

Известный тюменский фотограф и художник Дмитрий Зеленин умер сегодня утром. Об этом сообщила в Фейсбук его супруга Елена Кураш.

Дмитрий был руководителем арт-группы "Цвет города", до стрит-арта занимался фотографией и издательством. Среди реализованных им проектов – "Парадный подъезд", "Книжная полка", "Литературный бульвар", "Арт-прививка".

Редакция NewsProm.Ru выражает соболезнования родным и близким Дмитрия и скорбит вместе с ними.

Фото из аккаунта Дмитрия Зеленина в Фейсбук.