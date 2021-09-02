Умер руководитель тюменской арт-группы "Цвет города" Дмитрий Зеленин

18:10 02 сентября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Известный тюменский фотограф и художник Дмитрий Зеленин умер сегодня утром. Об этом сообщила в Фейсбук его супруга Елена Кураш.

Дмитрий был руководителем арт-группы "Цвет города", до стрит-арта занимался фотографией и издательством. Среди реализованных им проектов – "Парадный подъезд", "Книжная полка", "Литературный бульвар", "Арт-прививка".

Редакция NewsProm.Ru выражает соболезнования родным и близким Дмитрия и скорбит вместе с ними.

Фото из аккаунта Дмитрия Зеленина в Фейсбук.

﻿
1/3

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2021