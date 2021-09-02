Умер руководитель тюменской арт-группы "Цвет города" Дмитрий Зеленин

Известный тюменский фотограф и художник Дмитрий Зеленин умер сегодня утром. Об этом сообщила в Фейсбук его супруга Елена Кураш.
Дмитрий был руководителем арт-группы "Цвет города", до стрит-арта занимался фотографией и издательством. Среди реализованных им проектов – "Парадный подъезд", "Книжная полка", "Литературный бульвар", "Арт-прививка".
Редакция NewsProm.Ru выражает соболезнования родным и близким Дмитрия и скорбит вместе с ними.
Фото из аккаунта Дмитрия Зеленина в Фейсбук.
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