В Тюмени огласили приговор обвиняемым по заказному убийству хозяина автозаправки

Тюменский областной суд вынес приговор обвиняемым в заказном убийстве тюменского предпринимателя Сергея Княжева, сообщает пресс-служба облсуда.

В облсуде зачитали приговор пособнику преступления и киллеру. Первому суд назначил десять лет колонии строгого режима за то, что он передал через третье лицо деньги исполнителю заказного убийства, второму за убийство предпринимателя и причинение средней тяжести вреда здоровье случайному свидетелю преступления - шестнадцать с половиной лет в колонии строгого режима. Помимо этого, в пользу сына убитого с осужденных взыскано 3 млн рублей, рассказала журналистам помощник прокурора города Тюмени Оксана Ващенко.

Заказчик преступления также установлен и осужден: в феврале 2021 года он приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Владельца заправки "Валерия и К" Сергея Княжева застрелили 8 октября 2015 года в Тюмени у офиса АЗС в районе улиц Северная и 50 лет Октября. Убив предпринимателя и ранив его партнера, наемный убийца скрылся с места преступления. Однако оперативники вычислили его и задержали через пять лет.