В Тюменском районе в ДТП погиб водитель и травмировались пять человек

Фото областной Госавтоинспекции

Один человек погиб и пять получили различные травмы при столкновении двух легковых машин на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Тюменском районе.

ДТП произошло около часа дня на 48 км федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск.

По предварительным данным, водитель "Тойоты-Марк 2", выполняя разворот, столкнулся со встречной "Ладой". После столкновения итонарка съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП 24-летний водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель "Лады" и четверо его пассажиров, в том числе дети 2 и 11 лет, получили различные травмы, сообщили в областной Госавтоинспекции.