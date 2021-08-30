Жителя Армизона будут судить за мошенничество с деньгами, выделенными ему на разведение птицы

Прокуратура Армизонского района направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего жителя села Армизонское, который обвиняется в мошенничестве.

Из материалов уголовного дела следует, что 19 марта прошлого года подал заявление в районный центр занятости населения о присвоении ему статуса безработного, а также о предоставлении финансовой помощи на организацию собственного дела по разведению сельскохозяйственной птицы с последующим выходом на самозанятость. Однако полученные из бюджета 192 тыс. рублей он израсходовал не личные нужды.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Армизонского района. Районный ЦЗН предъявило к молодому мужчине исковое заявление о взыскании 192 тыс. рублей, незаконно израсходованных на личные нужды.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в Армизонский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре.

Для сведения: ч. 1 ст.159 УК РФ предусматривает в качестве наказания штраф в размере до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.