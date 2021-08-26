В Тюменской области полыхает 12 природных пожаров

На 26 августа в регионе действует 1 ландшафтный и 11 лесных пожаров.

за последние сутки было выявлено 5 новых лесных пожаров на общей площади 23,35 га и 3 ландшафтных пожара на общей площади 18,56 га. удалось потушить 4 лесных пожара на площади 1,65 га и 2 ландшафтных пожара на площади 1,56 га.

В большинстве территорий сохраняется высокий класс пожарной опасности.