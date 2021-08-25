СК расследует дело об исчезновении детей в Тюмени, которые пропали с 1997 года

В Главном следственном управлении в рамках уголовного дела ведется расследование фактов безвестного исчезновения 8 детей в Тюменской области в разное время, начиная с 1997 года. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

24 августа председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования случаев безвестного исчезновения детей в Тюменской области в разное время. Уголовное дело об убийстве малолетнего (ст. 105 УК РФ) находится в производстве Главного следственного управления СК России.

"Предметом внимания главы ведомства стали озвученные в СМИ данные по обстоятельствам пропажи детей в Тюменской области. Речь идет о 9 фактах безвестного исчезновения несовершеннолетних в условиях неочевидности, начиная с 1997 года. Тела некоторых из них с признаками насильственной смерти были найдены ранее. Последним из этих случаев стало исчезновение этим летом 8-летней Насти Муравьевой, тело которой обнаружено 19 августа", - заявила Петренко.

Официальный представитель СК отметила, что обстоятельства смерти девочки с Лесобазы устанавливаются в рамках отдельного уголовного дела, возбужденного ранее по этой же статье.