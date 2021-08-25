В Тюмени задержали причастного к убийству 8-летней девочки, которая в июне потерялась на Лесобазе

В Тюмени задержали местного жителя, он подозревается в причастности к убийству 8-летней девочки, сообщает СК.

Девоска потерялась на Лесобазе 30 июня, было заведено уголовное дело об убийстве малолетнего, в городе велись масштабные поиски с привлечением силовиков, волонтеров и местных жителей, но безуспешно. По решению председателя СК России Александра Бастрыкина дело было передано для расследования в центральный аппарат ведомства.

"В результате следственных действий в городе Тюмени сотрудниками Главного следственного управления СК России установлен 40-летний местный житель, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству 8-летней Насти Муравьевой. С ним проводятся следственные действия", - сообщает СК.

Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа 2021 у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. Проводится комплекс следственных действий и экспертных исследований по проверке полученных доказательств. Следователи ГСУ и криминалисты центрального аппарата продолжают работать в Тюменской области.

Одновременно с этим в Главном следственном управлении в рамках другого уголовного дела продолжается расследование фактов безвестного исчезновения 8 детей в Тюменской области в разное время, начиная с 1997 года, отмечается в сообщении.