Тюменка получила срок за вовлечение 17-летней невестки в наркоторговлю

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Женщина признана виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления путем обещаний).

В марте 2020 года женщина предложила своей 17-летней невестке подработку — сбыт наркотиков. Несовершеннолетняя, у которой были финансовые трудности, согласилась.

Женщины совместно забрали крупную партию наркотиков от поставщика, некоторое время с целью сбыта хранили наркотик по месту своего проживания, а затем сделали четыре закладки в районе Гилевской рощи. Из задержала полиция.

По результатам рассмотрения дела суд по совокупности преступлений назначил женщине наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В январе 2021 года Ленинский районный суд Тюмени признал женщин виновными в совершении преступления, по ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228-1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет, в крупном размере), им назначено наказание в виде реального лишения свободы.