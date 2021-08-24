Жителя Ишима чуть не оштрафовали ошибочно из-за совпадения номеров двух автомобилей

Прокуратура Центрального округа г. Тюмени помогла автовладельцу отменить необоснованно наложенный на него штраф. Проверка показала, что неправильно припаркованный автомобиль и транспортное средство мужчины из Ишима имели одинаковый государственный регистрационный знак.

Прокуратура Центрального округа г. Тюмени провела проверку по жалобе жителя Ишима о необоснованном привлечении к административной ответственности. Решением административной комиссии Центрального округа г. Тюмени в июне 2021 года он был оштрафован на 2,5 тыс. рублей за совершение в апреле административного правонарушения по ч. 2 ст. 4.13 Кодекса Тюменской области об административной ответственности (неуплата за размещение транспортного средства на парковке, используемой на платной основе по решению органов местного самоуправления Тюменской области).

"Согласно фотоматериалам дела, на парковке по ул. Герцена в Тюмени находился не его автомобиль. При этом на указанном транспортном средстве и автомашине ишимца был одинаковый государственный регистрационный знак", - сообщил прокурор Центрального округа г. Тюмени Султан Ксимов.

Прокуратура округа внесла протест на постановление о привлечении автовладельца к административной ответственности. На днях Центральный районный суд Тюмени рассмотрел его и отменил решение о наложении штрафа, поскольку находившийся на парковке автомобиль жителю Ишима не принадлежал.

Кроме того, прокуратура округа направила обращение заявителя в органы внутренних дел для проведения процессуальной проверки по ст. 325.1 УК РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства).