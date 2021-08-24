В Тюменской области действует 11 лесных пожаров

По данным на 24 августа, в регионе действует 11 лесных пожаров, в том числе локализованных, сообщили в департаменте лесного комплекса.

За минувшие сутки зарегистрировано тринадцать пожаров на 38,4 га, ликвидировано семь на 29 га.

В областной столице с прошлой пятницы периодически возникает запах гари, в деплеса пояснили, что причиной могут быть небольшие почвенные пожары, один из них действует в черте города у ТЭЦ-2, его проливкой занимается МЧС.