В Тюменской области действует 11 лесных пожаров

10:17 24 августа 2021
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По данным на 24 августа, в регионе действует 11 лесных пожаров, в том числе локализованных, сообщили в департаменте лесного комплекса.

За минувшие сутки зарегистрировано тринадцать пожаров на 38,4 га, ликвидировано семь на 29 га.

В областной столице с прошлой пятницы периодически возникает запах гари, в деплеса пояснили, что  причиной могут быть небольшие почвенные пожары, один из них действует в черте города у ТЭЦ-2, его проливкой занимается  МЧС.

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