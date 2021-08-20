В Тюмени будут судить молодого человека за использование чужой банковской карты

Прокуратура Центрального округа г. Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя села Абатское Тюменской области, который проживал в Тюмени без регистрации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Как следует из материалов уголовного дела, 30 июня 2021 года жительница Тюмени обронила свою банковскую карту. Ее нашел фигурант дела. В течение дня 1 июля он чужой банковской картой (без использования пин-кода) оплачивал покупки в разных магазинах. Сумма похищенных средств составила более 34 тыс. рублей. Вечером потерпевшая обнаружила пропажу денежных средств, приняла меры к блокировке карты и обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий похититель был установлен, он находится под подпиской о невыезде.

"Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу", - сообщил прокурор Центрального округа г. Тюмени, старший советник юстиции Султан Ксимов.

Санкция ч.3 ст. 158 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 5 лет, лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или без такового.