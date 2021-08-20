Тюменец отправится в колонию строгого режима за наркопреступление

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 24-летнего местного жителя. Молодой человек признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

5 июня 2021 года через интернет тюменец заказал для себя наркотик массой 0,5 грамм и забрал его из тайника. Вскоре после этого мужчина был задержан сотрудниками полиции. Он находился в состоянии наркотического опьянения.

Суд назначил подсудимому 1 год 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.