В Тюмени будут судить мужчину, который пьяным запустил в посетителя бара брусчатку

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении 29-летнего уроженца Республики Казахстан, обвиняемого в совершении преступления по п. "3" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Инцидент произошел 18 июля 2021 года. Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с одним из посетителей бара, за что был выведен из помещения. На улице парень вооружился бруском брусчатки, вернулся в бар и кинул его в голову молодому человеку. У мужчины диагностировали перелом височной кости, его доставили больницу, где оказали помощь.

На следующий день нападавший мужчина был задержан, до суда он заключен под стражу.