Житель Тюменского района осужден за попытку передать в тюрьму наркотики в орехах

11:02 19 августа 2021
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Ленинский районный суд Тюмени  вынес приговор по уголовному делу  в отношении ранее судимого 30-летнего жителя поселка Боровский Тюменского района. Мужчина признан виновным в совершении преступления  по ч. 5 ст. 33, ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 228 УК РФ (пособничество в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средства в особо крупном размере).

В декабре 2020 года мужчина освободился из колонии №2 Тюмени, где отбывал наказание за наркопреступление, разбой и угон. А в феврале 2021 года он решил передать наркотическое средство одному из осужденных этой колонии.

Он приобрел наркотик общей массой 0,3 грамма, нанесенный на листок бумаги. Затем разорвал его на мелкие фрагменты и смешал с орехами. 16 февраля он прибыл в комнату приема и досмотра передач. При досмотре инспектор колонии  обратил внимание на бумажки в орехах. Выяснилось, что на них нанесено наркотическое средство. Тюменец был задержан и по решению суда заключен под стражу.

Суд назначил мужчине 10 лет лишения свободы с исправительной колонии особого режима.

Теги: наркотики , приговор
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