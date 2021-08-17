Мать погибших в пожаре детей объявили в федеральный розыск

Тюменский районный суд по ходатайству регионального УФСИН заменил условный на реальный срок отбывания наказания 28-летней жительнице поселка Богандинский, у которой при пожаре погибли двое детей, и Объявил ее в федеральный розыск.

В начале 2021 года в одном из домов поселка Богандинский начался пожар, в котором, надышавшись продуктами горения, погибли два маленьких мальчика. Пожарные вынесли детей из горящей квартиры, но врачам не удалось их реанимировать. Как стало известно из материалов дела, дети остались дома без присмотра матери, которая закрыла квартиру на замок и ушла в магазин.

В суде женщина полностью признала свою вину и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, без исследования доказательств. В июне 2021 года Тюменский районный суд признал ее виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком.

Осужденная без уважительных причин игнорировала назначенные судом ограничения. В связи с этим суд заочно на два года определил ее в колонию общего режима.