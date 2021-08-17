Житель Ишимского района обвиняется в убийстве семейной пары

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Ишимского района. Мужчина напал на знакомую пару, а потом сжег их тела.

В ночь с 20 на 21 декабря 2020 года на почве ревности между супругами и обвиняемым произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес мужчине и женщине телесные повреждения. Решив, что супруги погибли, он накрыл их тела автомобильными покрышками, облил бензином и поджег, чтобы скрыть следы преступления. Убедившись, что подожженный им дом и хозяйственные постройки загорелись, мужчина скрылся с места преступления. Он был задержан сотрудниками полиции по горячим следам.

Было возбуждено и расследовано уголовное дело по п."а", "е", "к" ч. 2 ст. 105, ч.2 ст.167 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом с целью скрыть другое преступление, а также умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога). Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.