Уголовное дело завели на тюменку за прописку 55 иностранцев

Жительница Тюмени прописала в своей квартире 55 граждан ближнего зарубежья без проживания и получала за это плату. факт нарушения миграционного законодательства выявил участковый, сообщает облполиция.

"При проверке жилого сектора участковый уполномоченный отдела полиции №5 г. Тюмени выявил факт нарушения миграционного законодательства. Сотрудник полиции установил, что ранее судимая безработная 42-летняя местная жительница с июня по июль текущего года поставила на учёт в своей квартире по улице Волгоградской 55 граждан одного из государств ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать там они не будут", - говорится в сообщении.

За каждого иностранца женщине платили. За месяц незаконный доход, по предварительным данным, составил около 150 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.