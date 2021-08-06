Пенсионер на "Ниве" столкнулся с грузовиком и погиб на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

72-летний тюменец сегодня ночью на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе погиб, когда его "Нива" столкнулось с грузовиком.

"Нива" выехала на встречную полосу, произошло столкновение с грузовиком "ЗАМС". От удара грузовик съехал в кювет. 72-летний водитель "Нивы", житель города Тюмени скончался на месте ДТППо предварительным данным, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности", - сообщает Госавтоинспекция.

Водитель грузовика из Удмуртии не пострадал, обстоятельства ДТП выясняются.