В Тюмени начался суд над хозяйкой частного пансионата, где зимой сгорели 7 пенсионеров

09:58 05 августа 2021
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Тюменский районный суд 4 августа начал рассмотрение дела Ольги Вильямсон - хозяйки незаконного частного пансионата для пожилых в Боровом, в котором при пожаре погибли семь постояльцев, сообщает облсуд.

Ольге Вильямсон, которую обвиняют по четырем статьям УК РФ: в незаконном предпринимательстве, причинении смерти по неосторожности,  уничтожение чужого имущества по неосторожности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, грозит до десяти лет лишения свободы.

В первом заседании огласили обвинительное заключение, определили порядок исследования доказательств. Подсудимая вину признала частично, сообщили в суде.

После происшествия Вильямсон была задержана и отправлена СИЗО. вчера суд продлил ей срок  содержания под стражей продлен на три месяца с момента поступления уголовного дела в суд, до 23 октября 2021 года.

Очередное заседание назначено на 12 августа.

Теги: суд
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