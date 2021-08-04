Два водителя погибли в ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

ДТПВ котором погибли оба водителя, произошло ночью 4 августа на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области.

Сильное лобовое столкновение автомобилей произошло, когда одна из машин вылетела на полосу встречного движения.

"По предварительным данным, автомобиль "Тойота Авенсис" выехал на встречную полосу, произошло столкновение с "Тойотой Королла". В результате сильного лобового удара погибли 51-летний водитель "Тойоты Авенсис", житель Нижневартовска, и 32-летний водитель второй иномарки, житель Башкортостана", - сообщили в Госавтоинспекции.

Двое мужчин-пассажиров "Тойоты Королла", жители Башкортостана, получили различные травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.