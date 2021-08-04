Два водителя погибли в ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

12:52 04 августа 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДТПВ котором погибли оба водителя, произошло ночью 4 августа на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области.

Сильное лобовое столкновение автомобилей произошло, когда одна из машин вылетела на полосу встречного движения.

"По предварительным данным, автомобиль "Тойота Авенсис" выехал на встречную полосу, произошло столкновение с "Тойотой Королла". В результате сильного лобового удара погибли  51-летний водитель "Тойоты Авенсис", житель Нижневартовска, и 32-летний водитель второй иномарки, житель Башкортостана", - сообщили в Госавтоинспекции.

Двое мужчин-пассажиров "Тойоты Королла", жители Башкортостана, получили различные травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Теги: ДТП , Нижневартовск , погибшие , Уватский район , федеральная трасса
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2021