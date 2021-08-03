В тюменском поселке при проведении дорожных работ нашли боевую гранату

15:29 03 августа 2021
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Граната найдена при проведении дорожных работ на улице Островского в поселке Боровский под Тюменью, она представляла реальную опасность, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Тюменской области.

До прибытия саперов территорию с опасной находкой оцепили, а из соседнего дома эвакуировали жителей. Подозрительный предмет оказался гранатой Ф-1, снаряжённой запалом, со следами сильной коррозии и мог взорваться, установили при обследовании саперы. Боеприпас уничтожила на специальном полигоне.

Теги: безопасность , Росгвардия
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