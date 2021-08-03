Тюменские подростки на скутере сбили ночью велосипедиста

Два 15-летних подростка в деревне Ошкукова Тюменского района в ночь со 2 на 3 августа на скутере сбили 23-летнего велосипедиста, ехавшего по краю проезжей части навстречу движения транспорта.
Юноша-водитель скутера и его девушка получили различные повреждения, у велосипедиста травмы конечностей.
Обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что скутер подростку подарил отец. Подросток учится в десятом классе, он подвозил девочку домой. Информация о позднем нахождении подростков на улице без взрослых и ведении без прав направлена в подразделение по делам несовершеннолетних, сообщили в областной Госавтоинспекции.
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