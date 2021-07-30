В Тюмени рассмотрят дело о контрабанде наркотика из Испании в чайных пакетиках

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в приобретении и контрабанде наркотиков.
По версии следствия, мужчина в марте 2021 года через интернет заказал для себя из Испании кокаин массой более 3,8 граммов. Наркотики были направлены международным почтовым отправлением. После получения товара на почте 8 мая 2021 года он был задержан сотрудниками Тюменской таможни.
При вскрытии в отправлении среди чайных пакетиков обнаружили два пакетика с кокаином. Запрещенное вещество изъяли из незаконного оборота. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.
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