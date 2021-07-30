В Тюмени при столкновении трех иномарок пострадали 4 человека

"Фольксваген", "Мицубиси" и "Рено" столкнулись утром на ул.50 лет ВЛКСМ, 86 в Тюмени. Предварительно, водитель "Фольксвагена" при обгоне выехал на встречку в лоб автомобилю "Мицубиси", потом эти машины отбросило на "Рено".

В ДТП ранено 4 человека. 40-летний водитель "Фольксвагена" получил тяжелые травмы, 39-летняя водитель "Мицубиси" госпитализирована с ранениями, 4-летнему пассажиру "Мицубиси", который находится пристегнутым в детском кресле, и 48-летней водителю "Рено" оказана медицинская помощь, сообщили в Госавтоинспекции.