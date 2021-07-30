В Тюменской области за первое полугодие 2021 года выявлено более 12 тысяч преступлений

С января по июль 2021 года в Тюменской области зарегистрировано 12 211 криминальных посягательств, что на 4% (514 преступлений) меньше, чем в первом полугодии прошлого года, со ссылкой на предварительные статданные сообщает облпрокуратура. Самые распространенные преступления - кражи, мошенничества и связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Снижение преступности зафиксировано в 19 территориях области, в том числе в Тюмени – на 2,6%, в Тобольске и Тобольском районе – на 12,3%, Ишиме и Ишимском районе – на 6,2%.

В целом в регионе на 3,9% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, на 42,9% - убийств, на 30,5% - грабежей, на 20,3% - причинений тяжкого вреда здоровью, на 14,8% - разбоев, на 1,8% - краж чужого имущества.

Кроме того, на 18,7% снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 43,4% - в состоянии наркотического опьянения. На 16% сократилась преступность в общественных местах, на 12,7% меньше преступлений совершено на бытовой почве.

Зарегистрировано 2519 хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В первом полугодии прошлого года их совершено 2516.

Самым распространенным в регионе видом преступлений по-прежнему является кража – 3 771 деяние. На втором месте идут мошенничества – 1 793, на третьем – наркопреступления – 1239.