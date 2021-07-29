Сотрудники ФСБ ликвидировали двух мужчин, планировавших теракт в Тюмени

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения теракта на территории Тюмени.

В ночь на 29 июля в Тюменском районе в ходе спецоперации сотрудники управления ФСБ по Тюменской области ликвидировали двух вооруженных мужчин, планировавших совершить террористический акт на территории областного центра. Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, мужчины оказывали активное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты боеприпасы, оружие, элементы самодельного взрывного устройства.

Позже бойцы тюменского СОБР оказали содействие при проведении обысков по адресам проживания преступников. По данным пресс-службы

управления Росгвардии по Тюменской области, было обнаружено и изъято: готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи.

Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), п. "а" ч.3 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, совершенные группой лиц по предварительному сговору), п. "а" ч.3 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч.2 ст.205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Фото: NewsProm.Ru, управления Росгвардии по Тюменской области