Тюменка предстанет перед судом за убийство сестры

В Тюмени окончено расследование уголовного дела в отношении 56-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство.)
Инцидент произошел 22 июня 2021 года в квартире дома на улице Одесской. Тюменка распивала спиртные напитки со своей 48-летней сестрой. Между женщинами произошел конфликт, и старшая сестра ранила младшую в грудь ножом. Женщина скончалась на месте, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru