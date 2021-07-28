Житель Ишима предстанет перед судом за пьяное смертельное ДТП

В суд направлено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Ишима, который обвиняется в совершении преступления по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

6 мая 2021 года житель Ишима был в гостях у друга детства и распивал с ним спиртное. После этого мужчины решили съездить к знакомому в баню в деревне Черемшанка. Один из них сел за руль Toyota Corolla в состоянии опьянения. С ним поехал его друг с 7-летним сыном и еще один приятель, которого забрали по пути.

Около 22:50 на 292-м км автодороги Р-402 Тюмень — Омск в Ишимском районе водитель врезался в грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом, который остановился на красный запрещающий сигнал светофора перед участком проведения дорожных работ. В результате погиб друг водителя.

Освидетельствование водителя Toyota показало наличие большого количества спиртного в организме — 1,26 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.