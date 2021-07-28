В Тюменской области мотоциклист сбил 9-летнюю девочку и спрятался в лесу

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Сорокинском районе Тюменской области сотрудники ГИБДД по горячим следам задержали водителя, сбившего на мотоцикле 9-летнюю девочку. Мужчина скрылся с места наезда на ребенка и прятался в лесу.

ДТП случилось вчера, 28 июля, в восьмом часу вечера в селе Нижнепинигино Сорокинского района. Здесь мотоциклом "ИЖ Планета" с люлькой была сбита девочка, переходившая дорогу. Ребенка госпитализировали в больницу Ишима.

"Школьница рассказала, какой мотоцикл ее сбил, и описала водителя мотоцикла. Сотрудники ГИБДД установили мотоциклиста по приметам и позже нашли его в лесу, где он прятался в вагончике. Мотоцикл автоинспекторы нашли спрятанным в кустах по следам на траве", — сообщила Госавтоинспекция Тюменской области. Молодой человек 22 лет находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, показания алкотестера составили 1,84 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Права управления транспортом он не имеет.

Четыре года назад, в августе 2017 года, этот молодой человек уже совершил ДТП, где пострадали трое подростков, которых он вез на мотоцикле с люлькой. Тогда мотоциклист также скрылся с места аварии. За совершение ДТП он был судим по ст.264 ч.2 УК РФ.