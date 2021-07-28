Полиция и прокуратура организовали проверки по сообщению об избиении пяти тюменок

10:25 28 июля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Информация о том, что мужчина ночью 23 июля перелез через балкон в квартиру на первом этаже и побил пятерых девушек, отмечающих помолвку подруги, появилась в инстаграм-аккаунтах тюменок, в некоторых федеральных телеграм-каналах и СМИ и вызвала общественный резонанс.

В областной полиции сообщили, что все стороны инцидента установлены, опрошены, отдел полиции №1 УМВД России по Тюмени проводит процессуальную проверку. Также организована внутренняя проверка работы участковых - девушки заявили, что обращались в полицию, но должной реакции не последовало.

Инцидентом также заинтересовалась облпрокуратура. Прокурор Тюменской области Владислав Московских на контроль взял обе проверки, если подтвердится, что полиция проигнорировала вызов и не приехала на место происшествия, будут приняты соотвествующие меры реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.

 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2021