Полиция и прокуратура организовали проверки по сообщению об избиении пяти тюменок

Информация о том, что мужчина ночью 23 июля перелез через балкон в квартиру на первом этаже и побил пятерых девушек, отмечающих помолвку подруги, появилась в инстаграм-аккаунтах тюменок, в некоторых федеральных телеграм-каналах и СМИ и вызвала общественный резонанс.

В областной полиции сообщили, что все стороны инцидента установлены, опрошены, отдел полиции №1 УМВД России по Тюмени проводит процессуальную проверку. Также организована внутренняя проверка работы участковых - девушки заявили, что обращались в полицию, но должной реакции не последовало.



Инцидентом также заинтересовалась облпрокуратура. Прокурор Тюменской области Владислав Московских на контроль взял обе проверки, если подтвердится, что полиция проигнорировала вызов и не приехала на место происшествия, будут приняты соотвествующие меры реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.