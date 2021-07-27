Тюменец, в четвертый раз пойманный за рулем пьяным, отправится в колонию строгого режима

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 45-летнего жителя Тюмени. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость по ст.264.1 УК РФ).

Днем 26 марта 2021 года на улице Пермякова в Тюмени сотрудники ДПС остановили "ВАЗ-21093". От водителя исходил запах алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина пьян.

До этого тюменец трижды был осужден за пьяное вождение — к штрафу в размере 200 тыс. рублей, условной мере наказания и реальному заключению с лишением права управления транспортом. Между тем должных выводов он не сделал. В отношении водителя было возбуждено четвертое уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Суд назначил ему 1 год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мужчина лишен права управления транспортом на 3 года, также ему предстоит выплатить задолженность по штрафу по первому приговору в размере более чем 199 тысяч рублей.