Мошенник выманил у жительницы Ишима 180 тысяч рублей

В Ишиме жертвой аферистов стала 33-летняя местная жительница. Женщина перевела мошенникам крупную сумму денег.
Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник заявил, что банковская карта женщины взломана, и надо срочно предотвратить похищение денег. Для этого жительницу Ишима попросили снять деньги со своей карты и перевести их на резервные счета.
"Злоумышленники использовали подменные номера телефонов для убедительности своих действий, размещенные на официальных сайтах полиции. Девушка проверила номера телефонов в интернете и звонившего ни в чем не заподозрила", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Женщина сняла деньги и несколькими операциями перевела их на указанные счета. Ущерб составил 182 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Сотрудники полиции пытаются установить личность злоумышленника.
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