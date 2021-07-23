В Тюмени суд рассмотрит дело о покушении на сбыт 1,3 кг наркотиков

17:33 23 июля 2021
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В суд направлено уголовное дело в отношении трех жителей Тюмени, которые обвиняются  в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ  (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия,  житель Тюмени создал организованную группу для сбыта запрещенных веществ. В ее состав вошли два тюменца. 8 января 2021 года организатор группы через тайник приобрел более 1,3 кг мефедрона и амфетамина. Часть из них он расфасовал и также через тайники передал сообщникам для сбыта. С 18 по 27 января мужчины были задержаны. Организатор группы при задержании находился в состоянии наркотического опьянения. Наркотики изъяли из незаконного оборота, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.


Обвиняемые по решению суда заключены под стражу. Организатор преступной группы также обвиняется по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере). Он для личного употребления приобрел более 5 граммов гашиша. 

 

Теги: наркотики
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