Тюменский Следком проводит проверку по публикации о смерти ветерана в больнице

Проверка организована по публикации СМИ о том, что 22 июля в одном из моногоспиталей Тюмени из-за отсутствия должного ухода и лечения скончался 93-летний ветеран Великой Отечественной войны.

"По предварительным данным, 22 июля 2021 года в Тюмени в моногоспитале скончался 93-летний ветеран Великой Отечественной войны. Из статьи СМИ следует, что ветерану не оказывали должного ухода и лечения. 22 июля текущего года пожилой мужчина скончался", - сообщается на сайте СУ СК по Тюменской области.

Следователи проводят доследственную проверку, указанные в публикации обстоятельства будут тщательно проверены и принято соответствующее процессуальное решение, пояснили в СК.

"Необходимое содействие в рамках действующих нормативных актов следственным органам оказывается региональным департаментом здравоохранения", - прокомментировали ситуацию в региональном Оперштабе.